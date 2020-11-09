Biden’in başkanlığı enerjide Türkiye’ye olumlu yansır

Sadece ABD’nin değil tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği seçimlerin ardından her ne kadar mevcut Başkan Donald Trump durumu kabul etmese de, Joe Biden’in kritik eyaletleri kazanarak seçimi önde göğüslediği hemen herkesin kabulü.

Bu durumun en önemli yansımalarından biri şüphesiz Türkiye için olacak. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’na göre bu yansımaların enerji tarafında ‘olumlu’ izler görmek mümkün.

Paris İklim Anlaşması’na yeniden dönecekler

EED Başkanı Prof. Dr. Kumbaroğlu, ABD’nin Barack Obama döneminde taraf olduğu ancak Trump döneminde çekildiği iki anlaşmaya atıfta bulundu.

“Enerjide küresel piyasaları sarsacak nitelikte iki önemli anlaşmaya Washington yönetiminin tekrar katılması söz konusu.” diyen Prof. Dr. Kumbaroğlu, şunları söyledi:

“Bunlardan ilki Paris İklim Anlaşması. Yeni Başkan Biden döneminin ilk icraatlarından biri ABD’nin anlaşmaya tekrar taraf olması için gerekli kararlı almak olacaktır. İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik altyapı yatırımlarına 2 trilyon dolarlık bütçe ayıracağını söyleyen Biden, ABD’de temizi enerji dönüşümü gerçekleştirmekte kararlı. Bu dönüşümle ABD ile ticarette yeni iş fırsatları oluşacaktır.

ABD’nin enerjide değişen vizyonunun dış politika yansıması olarak da ABD’nin küresel çapta temiz enerji dönüşümüne öncülük etmesi beklenebilir.”

İran’la her şey ‘sil baştan’

Biden döneminde en önemli değişimlerden bir diğerinin İran Nükleer Anlaşması olabileceğine değinen Kumbaroğlu, “Ambargo kalkar ve İran petrolü akmaya başlarsa, özellikle de seyahat kısıtlamalarının devam ettiği ve talepte toparlanmanın beklenmediği şu dönemde piyasada ciddi bir arz fazlası oluşur ve petrol fiyatları yeni bir düşme trendine girer. Bu süreçle birlikte Ortadoğu’da dengelerin Türkiye’nin ABD ile stratejik müttefiklik ilişkilerini güçlendirecek yönde değişmesi beklenebilir.” bilgisini paylaştı.

Enerji güvenliğine çok önem veriyor

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, ABD-İran ilişkileri kadar, yeni başkanın bölgedeki enerji denklemine bakışının da Türkiye’yi yakından ilgilendirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Başkan Biden, Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Güney Gaz Koridoru projesinin Avrupa enerji güvenliği için önemini birçok kez dile getirmişti. ABD’nin bu projeye yönelik desteğinin eksiksiz devam edeceğini söylemek mümkün.

Enerji denklemi açısından Joe Biden’ın başkan seçilmesini enerji ve sürdürülebilirlik penceresinden değerlendirdiğimde, hem dünya genelinde hemde Türkiye için olumlu yansımaları olacağı kanısındayım.”