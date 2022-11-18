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Beyoğlu'ndaki terörist saldırıyı yapan terörist saldırıdan 9 gün önce keşif yapmış
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın saldırıdan 9 gün önce caddede keşif yaptığı belirlendi.
GÜNCEL 18.11.2022, 10:48
Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında, bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi'nde keşif yaptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Söz konusu görüntülerde, kot pantolonlu ve başörtülü Albashır'ın 4 Kasım, saat 17.30 sıralarında caddede yürüdüğü görülüyor.
Görüntülerde, bölgede keşif yaptığı anlaşılan terörist Albashır'ın patlamanın yaşandığı gün olduğu gibi yine elinde gül taşıması dikkati çekiyor.
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