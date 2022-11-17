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Beyoğlu'ndaki terör saldırısı şüphelileri adliyeye getirildi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 49 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
GÜNCEL 17.11.2022, 11:01
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 şüpheliden 49'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde 4 polis minibüsüne bindirilen 49 zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde götürüldükleri hastanelerde sağlık kontrolünden geçirildi.
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