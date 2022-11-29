Beyoğlu'ndaki PKK/YPG'nin terör saldırısıyla ilgili kritik isimler deşifre ediliyor
Terör örgütü PKK/YPG tarafından İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da düzenlenen, 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin tutuklananların sayısı 25'e çıktı
Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristin, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG ile olan bağlantılarından elde edilen bilgiler ışığında yeni isimlere ulaşıldı.İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te meydana gelen terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında araştırmalarını derinleştiren güvenlik güçleri bombayı bırakan terörist Ahlam Albashır ile olayla ilgili bağlantıları deşifre etti.
Olayın hemen ardından terörist Ahlam Albashır İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Küçükçekmece'de yakalandı. Albashır'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 49'u emniyetteki işlemlerinin ardından 17 Kasım'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Soruşturmada görevlendirilen 29 savcı tarafından ifadeleri alınan 49 şüpheliden Ahlam Albashır'ın da aralarında yer aldığı 17'si, tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 29 şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.
Teröristin Türkiye'ye geçmesine yardımcı olanlar tutuklandı
Devam eden soruşturma kapsamında, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri gerekçesiyle 18 Kasım'da gözaltına alınan 8 şüpheliden Tareq Alkhatıb ile Süleyman Güder, sevk edildikleri adliyede "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli adam öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklandı.
Kararda, şüpheli Tareq Alkhatıb'ın Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Alham Albashır ve firari Bilal Hassan'ı araçla teslim alıp Antakya'dan Ceyhan'a götürdüğü, bunu kendisine teklif eden şüpheli Süleyman Güder'in de eskortluk yaptığına ilişkin beyanları olduğu vurgulandı.
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
Kasım 2022
|İmsak
|06:30
|Güneş
|08:00
|Öğle
|12:57
|İkindi
|15:23
|Akşam
|17:44
|Yatsı
|19:09
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|34
|2. Rizespor
|14
|25
|3. Pendikspor
|14
|25
|4. Keçiörengücü
|14
|25
|5. Boluspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Manisa FK
|14
|23
|8. Bodrumspor
|14
|22
|9. Bandırmaspor
|14
|21
|10. Sakaryaspor
|15
|19
|11. Altay
|14
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|14
|16
|15. Erzurumspor
|14
|14
|16. Altınordu
|14
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|14
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4