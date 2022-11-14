Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin siyasilerden taziye mesajları

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.Yaralılara da acil şifa dileyen Şentop, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla olay yerinde ve patlamadan etkilenen tüm insanlarımızın, bölge esnafının yanındadır. Vatandaşlarımızın, resmi kurumlarımızdan yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri takip etmelerini hassaten rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Yaşananlarla alakalı olarak ilgili tüm kurumlarımız devrede olup, gerekli tahkikatları titizlikle yürütmektedir." ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu ülkede barış içinde yaşamak istiyoruz. Görüşlerimiz farklı olabilir, ne olursak olalım bu ülkede bayrağımızın altında, vatanımızda özgürce yaşamak istiyoruz. Her türlü teröre karşı gönül birliği yapmak zorundayız. Her türlü teröre karşı ortak ses çıkarmak zorundayız ve terörü lanetlemek zorundayız. Terör nereden, kimden gelirse gelsin, kaynağı ne olursa olsun teröre karşı bu ülkede yaşayan 85 milyonun aynı şeyi seslendirmesi lazım. Terörü, terörü yapanları, onlara destek verenleri lanetlemesi lazım. Bunu yaptığımız zaman gönül birliğimiz olur, kucaklaşmamız daha güzel olur."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Geçmiş olsun İstanbul." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da mesajında, "Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise patlamanın herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım mesajında, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İstanbul Taksim'de yaşanan menfur patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

AK Parti Parti Sözcüsü Çelik

AK Parti Parti Sözcüsü Çelik de patlamada hayatını kaybedenlere Allah rahmet, yaralılara şifalar dileyerek, "Bu menfur eylemi yapanlar ve bağlantıları mutlaka ortaya çıkarılacaktır. Türkiye'yi saldırılarla yolundan çevirmeye çalışanlar asla başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.