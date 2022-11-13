Beyoğlu'nda patlama meydana geldi

Beyoğlu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada can kaybı ve yaralıların bulunduğunu bildirdi.