Son Dakika

Bekçiler yılbaşından bu yana 30 bin 795 olayı suçüstü yaparak önledi

Türkiye genelinde görev yapan 67'si kadın 29 bin 436 çarşı ve mahalle bekçisi, yılbaşından bugüne kadar aranan 181 bin 668 kişiyi yakaladı, 1739 kayıp kişiyi buldu.

GÜNCEL 09.11.2022, 12:24
Bekçiler yılbaşından bu yana 30 bin 795 olayı suçüstü yaparak önledi

Türkiye genelinde 81 ilde görev yapan 67'si kadın 29 bin 436 çarşı ve mahalle bekçisi, yılbaşından bugüne kadar aranan 181 bin 668 kişiyi yakaladı, 1739 kayıp kişiyi buldu, 30 bin 795 olayı suçüstü yaparak önledi.

Çarşı ve mahalle bekçileri, suçu önlemek ve suçluyu yakalamak konusunda yaptıkları çalışmalarla, kolluk görevlilerinin en büyük yardımcısı oldu.

, Türkiye genelinde 81 ilde polis ve jandarma bölgelerinde görev yapan 67'si kadın 29 bin 436 çarşı ve mahalle bekçisi, yılbaşından bugüne kadar aranan 181 bin 668 kişiyi yakaladı, 519'u 18 yaş altı olmak üzere 1739 kayıp kişiyi sevdiklerine kavuşturdu.

7245 sayılı Kanun'dan aldıkları yetkileri doğrultusunda, 4 bin 218 şüpheliyi gözaltına alan bekçiler, 20 bin 861 şüpheli hakkında adli, 48 bin 952 kişi hakkında ise idari işlem yaptı. Yapılan işlemler sonucu 25 milyon 235 bin 515 liralık idari para cezası kesildi.

Bekçiler tarafından kontrol edilen araç sayısı bu yıl, 2 milyon 765 bin 710, trafik para cezası uygulanan araç sayısı 100 bin 156, trafik para cezası miktarı ise 39 milyon 167 bin 686 lira olarak kayıtlara geçti. Aranan 599, hacizli 675 aracı tespit eden çarşı ve mahalle bekçilerinin tespitleri doğrultusunda 2 bin 453 araç trafikten men edildi.

Devriye faaliyetleri sırasında güzergahlarındaki 1 milyon 301 bin 631 iş yerini de kontrol eden bekçiler, 465 iş yerine 741 bin 695 lira idari para cezası yazdı, 228 iş yeri ise yapılan işlemlerin ardından kapatıldı. Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan ya da kalma süresi dolan yabancı uyruklu 11 bin 824 kişi de bekçiler tarafından tespit edildi.

Kilolarca uyuşturucu yakaladılar

Görev bölgelerinde her türlü olaya anında müdahale ederek suç ve suçluyla mücadelede etkin rol oynayan çarşı ve mahalle bekçilerinin ele geçirdikleri suç unsurları da dikkat çekti.

Bekçiler, yılbaşından bu yana, 71 bin 490 sentetik ecza, 60 kilogram bonzai, 43 kilogram esrar, 7 kilogram eroin, 3 bin 45 adet ecstacy, 1985 gram afyon sakızı, 1713 kök kenevir bitkisi, 1647 adet captagon, 1607 gram kokain yakaladı.

Faaliyetler sırasında, 28 bin 667 adet tüfek kartuşu, 3 bin 52 tabanca, 1794 kuru sıkı tabanca, 646 av tüfeği ve uzun namlulu silah, 22 molotof, 3 el bombası, 1 el yapımı patlayıcı, 2 bin 947 sahte para, 4 bin 952 kesici ve delici alet, 24 bin 965 paket kaçak sigara, 735 litre kaçak akaryakıt, 472 litre kaçak içki de ele geçirildi.

Devriye gezen bekçiler birçok suça anında müdahale etti

Görevleri gereği sürekli sokaklarda devriye atıp "görünür" oldukları için hırsızlıktan, uyuşturucu satışına, cinsel tacizden göçmen kaçakçılığına kadar birçok suça anında müdahale eden çarşı ve mahalle bekçileri, bu kapsamda 30 bin 795 olayı suçüstü yaparak önledi.

Bekçiler, 7 bin 173 uyuşturucu satışı, 2 bin 1 açıktan, 426 evden, 615 kurum ve iş yerinden hırsızlık olayına da suçüstü yaptı.

582 bisiklet ve motosikleti çalma girişimi de bekçilerin müdahalesi sonucu engellendi.

Resmi belgede sahtecilik, gasp, göçmen kaçakçılığı, yankesicilik, mala zarar verme, sahte para, insan ticareti, fuhuşa teşvik, kaçakçılık, yaralama ile kişilerin sükun ve huzurunu bozmaya yönelik suçlar da çarşı ve mahalle bekçilerinin anında müdahale ettiği suçlar arasında yer aldı.

Yorumlar (0)
13
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 09 Kasım 2022
İmsak 06:10
Güneş 07:37
Öğle 12:53
İkindi 15:34
Akşam 17:59
Yatsı 19:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 29
2. Başakşehir 12 24
3. Galatasaray 12 24
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 12 22
8. Konyaspor 13 21
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Hatayspor 12 11
17. Sivasspor 13 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Samsunspor 12 20
5. Boluspor 11 19
6. Manisa FK 11 19
7. Rizespor 11 18
8. Pendikspor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Adanaspor 12 14
12. Göztepe 11 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 11 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 14 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Liverpool 13 19
9. Fulham 14 19
10. Crystal Palace 13 19
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. Aston Villa 14 15
14. Leicester City 14 14
15. West Ham United 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 13 32
3. Athletic Bilbao 14 24
4. Atletico Madrid 13 24
5. Real Betis 13 24
6. Osasuna 14 23
7. Real Sociedad 13 23
8. Rayo Vallecano 13 21
9. Villarreal 13 18
10. Real Valladolid 14 17
11. Valencia 13 16
12. Mallorca 13 16
13. Girona 14 16
14. Getafe 13 14
15. Almeria 13 13
16. Espanyol 13 12
17. Sevilla 13 11
18. Celta Vigo 13 11
19. Cadiz 13 11
20. Elche 14 4