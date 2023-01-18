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Bedelli askerlik celp dönemleri ve birlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin 2023'teki celp dönemleri ve birlik yerleri belirlendi.
GÜNCEL 18.01.2023, 14:17
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, celp dönemleri ve birlik yerlerine ilişkin sonuçlar, e-Devlet üzerinden ve askerlik şube başkanlıklarından öğrenilebilecek.
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