Bazı sivil toplum kuruluşları İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan bazı STK üyeleri "Kur'an sönmez ve söndürülemez bir güneştir", "İki yüzlü Batı'nın iğrenç yüzüsün İsveç", "Zalimler için yaşasın cehennem" yazılı dövizler taşıdı. Kalabalık, "Müslüman uyuma, kitabına sahip çık", "Alçak İsveç hesap verecek", "Müslümana uzanan eller kırılsın" sloganları attı.

Eylemde, Stockholm Büyükelçiliği önündeki olayın protesto edilmesi için Kur'an-ı Kerim de okundu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara İl Temsilcisi Metehan Hacımustafaoğlu, burada yaptığı açıklamada, alçakça saldırının asla kabul edilemeyeceğini belirterek "Hiç usanmadan ve utanmadan, mütemadiyen İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici Batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki Türkiye'de size asla geçit vermeyecek, dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var." dedi.