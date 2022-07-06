Bayramda yola çıkacak sürücülere trafik kazalarına karşı uyarılar

Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, sıcaklık artışının direksiyon başında uyku haline yol açabileceği uyarısında bulunarak, "1-2 saniyelik uyku, dalgınlık halinde bile kazaların yaşanabileceği unutulmamalı." dedi.

GÜNCEL 06.07.2022, 12:10
Bayramda yola çıkacak sürücülere trafik kazalarına karşı uyarılar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi, Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile karayollarında ciddi bir hareketlilik yaşandığına dikkati çekti.

Kazaların yaklaşık yüzde 90'ının sürücü hatalarından kaynaklandığına işaret eden Yüzbaşıoğlu, "Bayram günlerinde trafik kazaları sonucu yaşanan ölümlerin 2-4 kat arttığını görüyoruz. Bir aileden birkaç kişinin hayatını kaybettiği, sakatlandığı hatta ne yazık ki ailelerin yok olduğu kazalar ortaya çıkıyor. Bu kötü tabloya yol açmamak için hepimizin üzerine düşen görevler var." ifadelerini kullandı.

Yüzbaşıoğlu, sürücü hatalarından kaynaklı trafik kazalarının, ölümlerin ve sakatlanmaların basit tedbirlerle önlenebileceğinin altını çizdi.

"Çocukların emniyet kemerlerini takması büyük önem taşıyor"

Bu kapsamda bayramda yola çıkacak kişilere uyarılarda bulunan Yüzbaşıoğlu, şunları kaydetti:

"Araçlarınızın bakımlarını yola çıkmadan önce kontrol edin. Araç içinde sürücü ve her yolcunun mutlaka emniyet kemeri takması gerekmektedir. Çocukların yaşına uygun yükseltme ve çocuk koltuğu ile seyahat etmesi ve bu şekilde emniyet kemerlerini takması da büyük önem taşıyor. Bir çok kazada emniyet kemerini takan ebeveyne bir şey olmazken emniyet kemeri takmamış çocuklarda ölümlerin veya ciddi sakatlıkların meydana geldiği unutulmamalı.

Çocuklar ön koltuklarda seyahat etmemelidir. Bazı anne ve babalar çocuklarını kucaklarına alarak ön koltukta yolculuk yapmaktadır. Emniyet kemeri takmayan bu çocuklar için kaza sırasında açılacak hava yastıkları, ciddi yaralanmalara veya ölümlere sebep olabilir."

Araç kullanırken "navigasyon" ayarı yapmayın

Doç. Dr. Yüzbaşıoğlu, ayrıca araç içinde sürücüleri rahatsız eden, dikkat dağıtıcı yüksek ses, müzik veya tartışmalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Sürücülerin yolculuk esnasında cep telefonlarından sık sık navigasyon uygulamalarını kullandığına dikkati çeken Yüzbaşıoğlu, "Sürücülerin araç kullanırken aynı anda navigasyon ayarlarıyla ilgilenmesi ciddi dikkat dağınıklarına ve dolayısıyla kazalara sebep oluyor. Bu nedenle navigasyon ayarlarının araçtaki diğer yolcular veya aracın güvenli bir alana park edildikten sonra yapılması gerekiyor." diye konuştu.

"Sıcaklık artışı uykuya yol açabiliyor"

Yüzbaşıoğlu, asla alkollü araç kullanılmaması gerektiğini de hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıcaklık artışı ve güneş direksiyon başında ciddi bir uyku haline yol açabiliyor. Sürücülerin bu konuda dikkatli olması, 1-2 saniyelik uyku, dalgınlık halinde bile kazaların yaşanabileceği unutulmamalı. Sürücülerin uykusu geldiğini hissettiği an aracını uygun bir alana park ederek dinlenmesi bir çok kazayı engelleyecektir."

Yorumlar (0)
26
açık
Namaz Vakti 06 Temmuz 2022
İmsak 03:33
Güneş 05:31
Öğle 13:14
İkindi 17:13
Akşam 20:46
Yatsı 22:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31