Bayramda kazalara bağlı can kaybı yüzde 61 azaldı

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayram tatili bitti. Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı. Yine de hafta sonuna kadar denetim için yollardayız. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayramınız kemerli olsun." ifadesini kullandı.