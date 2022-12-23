Bayraktar Akıncı, Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti ile hedefini vurdu
Bayraktar Akıncı TİHA, milli ve özgün olarak geliştirilen Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.
GÜNCEL 23.12.2022, 09:14
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii liderliğinde yürütülen Bayraktar Akıncı Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.
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