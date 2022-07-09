Bayraktar AKINCI filosu bir arada görüntülendi
AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde bulunan Bayraktar AKINCI TİHA’lar filo olarak toplu fotoğraf ve video çekimi için bir araya getirildi.
GÜNCEL 09.07.2022, 21:06
Baykar açıklamasına göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’nın geliştirme ve üretim süreci devam ediyor.
Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda bulunan eğitim ve test faaliyetleri için kullanılan 3 AKINCI TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek olan 4 AKINCI TİHA birlikte fotoğraf ve video çekimine katıldı.
Pist üzerinden yapılan çekimlerde nefes kesen etkileyici görüntüler ortaya çıktı.
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