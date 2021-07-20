Baykar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi projesinin ilk görsellerini paylaştı

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir #KurbanBayramı dileriz. #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerine yer verildi.

Bayraktar, "Hedefimiz; genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz #MİUS prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gerçekleştirmek, geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanarak teknolojide lider olmak!" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında MİUS'a ilişkin çektiği bir videoya da yer veren Bayraktar, videodaki konuşmasında, "Bugün arife günü. Yarın duyuracağımız sürprizle alakalı birçok soru geldiğini gördüğüm için bayramın ilk günü sürpriz açıklandıktan sonra yayınlamak üzere bu kısa videoyu çekiyorum. İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) projemizin 12 yılı aşkın süredir hayalini kuruyorduk. AKINCI'nın seri üretime geçip olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde çalışmalarımız hız kazandı. Geliştirdiğimiz bu projenin devam eden kavramsal tasarımlarını paylaşmış oluyoruz. Halihazırda dünyada bu alanda geliştirme çalışmaları yürütüyor. İnsansız savaş uçaklarının, aynen SİHA'larımızda olduğu gibi hava muharebe konseptini değiştireceği, gelecekte 5'inci nesil savaş uçaklarının yerine geçeceği öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, MİUS projesini de, Bayraktar TB3'de olduğu gibi tümüyle öz kaynaklarla yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"MİUS, ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapacak. Sonraki prototipleri ise ses hızının üstüne çıkarak süpersonik kabiliyette olacak. 1,5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Hava-Hava, Hava-Yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. Radara az görünür tasarıma sahip olması için mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek. Radar görünmezliğinin ön planda olmadığı görevlerde mühimmatlarını kanat altında da olabilecek. Dünyada bu alanda geliştirilmiş diğer prototiplerden farklı ve büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak en önemli yönü ise TCG Anadolu sınıfındaki kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek olması. Katapult yardımı olmadan TCG Anadolu'dan kalkmasını hedefliyoruz. Yakalama kabloları ve kanca yardımı ile gemiye inebilecek.

Hava aracımızın tasarımında dünyadaki diğer insansız savaş uçaklarından ayıran unsur ise dikey kuyrukları ve önde bulunan kanard dediğimiz yatay kontrol yüzeyleri. Bu kontrol yüzeyleri sayesinde agresif manevra kabiliyetine sahip olacak. Böylelikle önleme, kaçınma ve yakın muharebe manevralarını geliştirdiğimiz yapay zeka bilgisayarları sayesinde otonom olarak yapabilecek."

"Son nesil insanlı savaş uçaklarına karşı muharebe de icra edecek"

MİUS'ların yapay zekayla donatılmış akıllı filo otonomisi sayesinde dost savaş uçaklarıyla birlikte görev yapabileceğini aktaran Bayraktar, "Aynı akıllı filo otonomisi kabiliyeti sayesinde MİUS daha yüksek kapasiteye sahip son nesil insanlı savaş uçaklarına karşı muharebe de icra edecek. Hem insansız muharebenin getirdiği tüm üstünlükleri hem de akıllı filo otonomisi ve maliyet etkinliği ile hava muharebelerinde yeni bir çığır açacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, hedefin 2023'te MİUS prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek olduğuna vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu:

"Daha önce de ifade ettiğim ve SİHA'larımızın dünyada yakaladığı başarının anahtarı olan bir hususu tekrar vurgulamak isterim. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp dünyanın gittiği yerde lider olmaya çalışmalıyız. Bu vesileyle milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı bayramlar dilerim. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun."