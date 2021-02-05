Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak maruz kaldığımız saldırılara karşı koyup, geleceğimize güvenle bakabilmemizi aile yapımızın sağlamlığına borçluyuz. Ailelerimiz bizim için çok kutsaldır. Batı dünyası aile kurumunu yıktığı için temellerinden sarsılıyor. Hükümet olarak kadınlara, çocuklara, gençlere, yaşlılara, engellilere yönelik hizmetlerimizle milletimizin her bir ferdimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adıyaman-Edirne-Erzurum-İzmir-Kırşehir-Mersin-Osmaniye 6'ncı olağan il kadın kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katılım sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişin zaferlerini nasıl birlikte yazdıysak, büyük ve güçlü Türkiye'yi de inşallah birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Öğretmenlerin yüzde 60'ı, üniversitelerdeki akademik kadroların ve yargı mensuplarının yarıya yakını kamudaki toplam istihdamın yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şayet kadınlarımızın çoğunluğunun desteğini yanımızda tutmayı sürdürürsek, Allah'ın izniyle AK Parti'nin yükselişinin önüne kimse geçemez. Geçmişin zaferlerini nasıl birlikte yazdıysak, büyük ve güçlü Türkiye'yi de inşallah birlikte inşa edeceğiz. Bu partide kimse cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmaz, kalamaz. Bu partide kimse kökeninden dolayı ayrımcılığa maruz kalmaz, kalamaz. Bu partide kimse sahip olduğu kültürel çeşitlilik sebebiyle ayrımcılığa maruz kalmaz, kalamaz. Kadın kollarımızda görev alan, gönüllü çalışan her bir kardeşimiz, ilmik ilmik ülkenin geleceğini işlediğini şekillendirdiğini unutmamalıdır."

"İlim yuvalarımızı tahrik etmeye kimsenin hakkı yok"

Erdoğan, (Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar), "Son dönemde İstanbul'daki hadiselerde örneklerini gördüğümüz şekilde zihni ve kalbi olarak ülkesiyle milletiyle değerlerimizle bağı kopmuş bir kesimin varlığına üzüntüyle şahit oluyoruz. Oradaki bir kısım genç, ne yazık ki dışarıdan tahriklerle böyle bir oyuna giriyor. Bu ilim yuvalarımızı tahrik etmeye buraları terörize etmeye kimsenin hakkı yok, buna da müsaade etmeyiz. Kendi ülkelerinde sokakta en küçük taşkınlar gösterenlerin başını ezenlerin, ülkemizde sokakları terörize edenleri masum göstermeye çalışmasını da önemsemiyoruz. Elbette teröre bulaşmış olan örgütlerin oyuncağı haline gelen, şiddeti bir hak arama vasıtası olarak gösteren hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız, yakalarından tutup yargının karşısına çıkartacağız." dedi.