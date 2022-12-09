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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz Bulgaristan ile ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak
Başörtüsüne yönelik Anayasa değişiklik teklifi TBMM'ye sunuldu
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişiklik teklifini TBMM Başkanlığına sundu
GÜNCEL 09.12.2022, 15:51
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Yeni Gün Gazetesi - 09.12.2022 Manşeti
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|2. Galatasaray
|13
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|13
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|13
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|15. Karagümrük
|13
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|13
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|14
|11
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|13
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|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Samsunspor
|15
|27
|3. Rizespor
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|26
|4. Pendikspor
|15
|26
|5. Keçiörengücü
|15
|26
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Boluspor
|15
|25
|8. Manisa FK
|15
|24
|9. Bandırmaspor
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|16
|22
|11. Altay
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|15
|16
|15. Erzurumspor
|15
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|19. Denizlispor
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|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
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|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
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|14
|22
|7. Brighton
|14
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|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
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|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
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|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
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|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
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|14
|16
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|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
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|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4