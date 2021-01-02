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Başkentte bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, bir apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu.

Başkentte bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu

Yunus Emre Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanda zehirlenme vakası olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler, binanın kapalı garajında 25 yaşındaki Hüseyin Şahinoğlu ve Halil İbrahim Altıntaş ile 24 yaşındaki Burak Karakoç'u hareketsiz yatarken buldu.Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler adli tıpa götürüldü.

Gençlerin, Şahinoğlu'nun oturduğu apartmanın kapalı otoparkında ısınmak için çalıştırdıkları iki otomobilin egzozundan zehirlendikleri şüphesi üzerinde duruluyor.

Şahinoğlu'nun 1,5 aylık ve 2,5 yaşlarında iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

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