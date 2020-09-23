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Başkentte ameliyathanedeki sağlık çalışanlarına saldırıya ilişkin 2 gözaltı

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte ameliyathanedeki sağlık çalışanlarına saldırıya ilişkin 2 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, hastanenin yoğun bakım kapısını zorlayan kişilerin kimlikleri tespit edildiŞüphelilerden ikisi, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette işlemleri süren zanlıların, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheliler hakkında, "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı

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