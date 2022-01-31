Başkan Sunar, başkanlık konutunu Palandökenlilere tahsis etti

GELENEK VE GÖRENEKLER YAŞATILACAK

Konağın Palandökenlilerin ihtiyaçları doğrultusunda planlandığını dile getiren Başkan Sunar, “Hizmete açtığımız Millet Konağında gelenek ve göreneklerimiz yaşatılacak; sanatsal, kültürel ve bilimsel etkinlikler yapılabilecek. Palandökenlilere geniş bir kütüphane imkanı da sunacak olan konağımızın içerisinde ayrıca; söyleşi salonu, yaşlılar ve bayanlar kıraathanesi, etüt salonu, özel çalışma salonu ve bilgisayar salonu bulunuyor.” bilgisini aktardı

ÇAYLAR PALANDÖKEN BELEDİYESİ’NDEN

Konağa gelenlere çayların Palandöken Belediyesi'nden olduğunu söyleyen Başkan Sunar, "Belediye Başkanı seçildikten sonra bu alanın 'Millet Konağı' olması gerektiği gibi bir kanaat içerisinde oldum. Arkadaşlarımızla da görüşerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu perspektif doğrultusunda bu mekanı başkanlık konutu yerine 'Millet Konağı' olarak kullanmanın uygun olacağına kanaat getirdik. Binanın güçlendirmesini tamamen Palandöken Belediyesi'nin kendi personelleri yaptı. Güçlendirme bittikten sonra içinde birtakım düzenlemelerle binanın alt katını ilçemizde oturan nispeten olgun, daha yaşlı nüfusun hizmetine sunduk. Burada böyle muhtelif zamanlarda programlar, söyleşiler, belediye bünyesinde kurulan Halk Müzik Korosu ve aşıklar gecesi olacak. Ayrıca günün her zamanında belli yaştaki nüfusumuz, buradan istifade edecekler. Üstteki iki kat ise gençler ve bayanlara yönelik. Orada etütler yapabiliyorlar. Gençlerin ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği, bayanların oturabileceği, sohbet edebileceği son derece güzel bir mekan haline geldi. Tabi çaylar da bizden. Palandökenlilere hayırlı olsun " diye konuştu.

DOĞAL FOTOĞRAF STÜDYOSU GİBİ

500 metre kapalı, 500 metre açık alanıyla, milli ve tarihi tasarımıyla son derece şık bir Millet Konağı ortaya çıkardıklarını kayda geçen Sunar, dünya evine girecek çiftlerin doğal fotoğraf stüdyosu olarak da millet konağını değerlendirdiğini dile getirerek, tebessüm etti; “Açıkçası bunu planlamamıştık.” dedi

BÖKE: “MİLLETİ KONAKLARDA AĞIRLIYORUZ”

Açılışa katılan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Veli Böke’de Başkan Muhammet Sunar’ı kutlayarak, “Malumunuz Anadolu kültüründe uzak bir yerden gelen misafir otelde değil evde ağırlanır. Otele götürmek ayıplanır. Muhammed Sunar başkanım da sağ olsun, milletin kendisine tahsis ettiği evi, yine değer verdiği millete geri iade etti. Milleti bu konak'ta ağırlamaya karar verdi. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Millet de kendisini konaklarda ağırlayana elbette ki Kadir şinastır diyecek, başında taşıyacaktır. 2023'te de 2024'te de bu Ak kadrolara hakkı emanet edecektir. Tarlada iziniz olursa, harmanda yüzünüz olur. Çok şükür bu kadro bizi ziyadesiyle gururlandırdı. Genel merkez olarak teşkilat olarak müthiş bir mutluluk içerisindeyim. Birlik ve beraberlik içerisinde bu ve nice hizmetlere kavuşacağız.” ifadelerine yer verdi.

ÖZ: ERZURUM'DA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYE ŞAHİT OLUYORUM

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ı tebrik etti. Öz, “Kıymetli arkadaşlar ben öğretmen olduğum için, her gördüğüm güzel binanın, okul yapılmasını anlatırdım. Güzel binalar hep devlet adamlarında olurdu. Şöyle bir şey anlatırdım ben, Almanya'da eğitim için Kral, Sarayı'nı boşaltmış, eğitime tahsis etmiş. Şimdi ben Erzurum'da ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum. Belediye başkanına ayrılmış bir konutu, belediye başkanımız feragat ederek, hakikaten büyük bir olgunlukla şehrin hizmetine, eğitimin hizmetine sunmuş. Burası bir millet konağı görünümünde ama aynı zamanda gençlerimizin faydalanabileceği, eğitim alabileceği bir eğitim yuvası niteliğinde. Ben başkanımıza ve burada emeği geçen bütün ekibine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.