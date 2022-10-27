Basın İlan Kurumu'ndan iddialara yanıt

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya ve basında dezenformasyon düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek yasalaştı. Son yapılan düzenleme ile birlikte sosyal medyada yalan ve doğru olmayan bilgileri yayanlara yönelik ağır cezaların önü açıldı. Sosyal medyada ve basınla ilgili bu dezenformasyon yasasının ardından basınla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmaya başlandı. Bu iddialara Basın İlan Kurumu anında yanıt verdi.

5 İDDİAYA 5 YANIT

Basın İlan Kurumu ise vatandaşların aklındaki kafa karışıklarını gidermek adına yaygın olarak dile getirilen 5 iddiaya yanıt verdi. Basın İlan Kurumu tarafından hazırlanan görsellerde, iddiaların karşılığı ayrıntılı olarak ele alındı.

İşte Basın İlan Kurumu tarafından paylaşılan 5 görsel: