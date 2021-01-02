Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
Basın İlan Kurumu, 60. yılını kutluyor
Basın İlan Kurumu, 60. yılını...
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 180 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 11...
Bakan Koca'dan 'Hüzün kapımızı çalmadan tedbirimizi alalım' uyarısı
Bakan Koca'dan 'Hüzün kapımızı çalmadan...
Evden hırsızlıkların çözülmesi yüzde 38'e çıktı
Evden hırsızlıkların çözülmesi yüzde 38'e...
Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi
Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın...

Basın İlan Kurumu, 60. yılını kutluyor

BİK, yenilenen kurumsal kimliği ile yeni Genel Müdürlük adresi Merter Platform'da 60. hizmet yılına "merhaba" diyecek.

Basın İlan Kurumu, 60. yılını kutluyor

Türkiye'de resmi ilan ve reklamların dağıtımına yarım asrı aşkın süredir aracılık eden Basın İlan Kurumu (BİK), 60. yılını kutluyor.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 81 ilde resmi ilan ve reklamların dağıtımına aracılık eden kurum, özellikle yerel basın için büyük önem taşıyor.

60. yılını yeni logosu ve genel müdürlük binasında karşılayan BİK, gazetelere kredi, basın derneklerine maddi yardım ve basın çalışanlarına faizsiz taksitli borç vermeyi de sürdürüyor.

2020 yılında baş gösteren salgının etkileriyle mücadele başta olmak üzere basın sektörünü zorlayan tehditlere karşı önlemler alan BİK, sağladığı maddi destek paketleri ve kolaylıklarla gazeteler ile gazetecilerin yanında oldu.

Yıllık 135 milyon görüntüleme ile Türkiye'nin en çok ziyaret edilen resmi ilan portalı olan "www.ilan.gov.tr", resmi ilan ve reklamları daha geniş kitlelere ulaştırmak için altyapısını yeniledi.

Yeni logosuyla yeni adresinde

BİK, yenilenen kurumsal kimliği ile yeni Genel Müdürlük adresi Merter Platform'da 60. hizmet yılına "merhaba" diyecek.

Kurum, dijital dönemin ruhunu ve geleneksel gazete kültürünü yansıtan, akılda kalıcı, güçlü ve zarif tasarımıyla yeni logo ve tipografisini 1 Ocak'tan itibaren kullanıma aldı.

Yeni logonun renkleri, güç, güven ve geleceğin sembolü turkuaz ile kağıdın, kültürün, geleneğin ve sağduyunun rengi kahverengiden oluşuyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.