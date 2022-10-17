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Bartın'daki maden kazasını soruşturmada görevli savcı sayısı 6'ya yükseldi

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili soruşturmada savcı sayısı 6'ya yükseltildi. İş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibi de iş güvenliği uzmanları ile 6 kişiye çıkartılarak genişletildi.

GÜNCEL 17.10.2022, 12:23
Bartın'daki maden kazasını soruşturmada görevli savcı sayısı 6'ya yükseldi

Alınan bilgiye göre, soruşmanın ehemmiyeti, olayın etraflıca araştırılması, kusurlu bulunan fail ya da faillerin tespit edilerek olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Amasra Cumhuriyet Savcılığında görevli savcı sayısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 6'ya çıkarıldı.Bu kapsamda Bartın Cumhuriyet Savcısı Ozan Mert Alıcı, "3 ay geçici süreli yetki" ile soruşturmada görevlendirildi.

Patlamayı soruşturan ekibe 2 iş güvenliği uzmanı daha eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da Bartın'da maden ocağındaki patlamayı soruşturan 4 kişilik ekibe, 2 iş güvenliği uzmanını da dahil etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili olay günü 4 iş müfettişinin görevlendirildiği anımsatılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bartın'daki patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibi, iş güvenliği uzmanları ile 6 kişiye çıkartılarak genişletildi."

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