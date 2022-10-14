Son Dakika
Baroda Avukat A. Metin Uraçin Rüzgârı
Dünya’nın en büyük barolarından biri olan İstanbul Barosu’nda yeni bir heyecan yaşanıyor. On binlerce Avukatın üye olduğu İstanbul Barosunun, tanınmış hukukçu A. Metin Uraçin’in başkan adaylığıyla, saygınlığını daha da artırarak, eski saygın günlerine dönmesi bekleniyor.
GÜNCEL 14.10.2022, 11:27
İstanbul Avukatlar Birliği adıyla baro seçim yarışına giren Avukat A. Metin Uraçin, günümüze kadar baro bünyesinde binlerce avukat, hakim ve savcıya eğitim verdi.
Uraçin aynı zamanda, İstanbul Barosu Dış İlişkiler Merkezi Başkanlığını yürüttüğü dönemde, baroyu uluslararası arenaya taşıdı ve ülkemize hukuk alanında sayısız ödüller getirdi.
Baro üyesi avukatlar, A. Metin Uraçin’in ayrımcı değil, aksine birleştirici olduğunu ve İstanbul Avukatlar Birliği adıyla seçime girmesinin de bu yaklaşımın göstergesi olduğunu vurguladılar.
Uraçin, Uluslararası Hukuka olan yatkınlığı ve deneyimi yanında, Avrupa Hukuku alanındaki bilgi ve deneyimi ile de tanınıyor.
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 14.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 13.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 12.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 11.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 10.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 09.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
17
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 14 Ekim 2022
|İmsak
|05:43
|Güneş
|07:07
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:01
|Akşam
|18:33
|Yatsı
|19:52
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Fenerbahçe
|8
|17
|5. Başakşehir
|8
|17
|6. Galatasaray
|8
|17
|7. Trabzonspor
|9
|17
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Kasımpaşa
|9
|13
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Alanyaspor
|9
|9
|12. Giresunspor
|8
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Sivasspor
|9
|7
|16. Antalyaspor
|8
|7
|17. Hatayspor
|8
|7
|18. Karagümrük
|8
|6
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|17
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Pendikspor
|8
|15
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Samsunspor
|8
|13
|6. Rizespor
|7
|12
|7. Boluspor
|7
|12
|8. Bandırmaspor
|7
|12
|9. Sakaryaspor
|8
|12
|10. Manisa FK
|7
|11
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Adanaspor
|8
|8
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Gençlerbirliği
|7
|6
|16. Altınordu
|7
|6
|17. Altay
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|8
|14
|8. Bournemouth
|9
|12
|9. Fulham
|9
|11
|10. Liverpool
|8
|10
|11. Brentford
|9
|10
|12. Everton
|9
|10
|13. West Ham United
|9
|10
|14. Leeds United
|8
|9
|15. Crystal Palace
|8
|9
|16. Aston Villa
|9
|9
|17. Southampton
|9
|7
|18. Wolves
|9
|6
|19. Nottingham Forest
|9
|5
|20. Leicester City
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|22
|2. Real Madrid
|8
|22
|3. Athletic Bilbao
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Real Betis
|8
|16
|6. Real Sociedad
|8
|16
|7. Valencia
|8
|13
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|8
|12
|10. Rayo Vallecano
|8
|10
|11. Celta Vigo
|8
|10
|12. Mallorca
|8
|9
|13. Real Valladolid
|8
|8
|14. Girona
|8
|7
|15. Almeria
|8
|7
|16. Getafe
|8
|7
|17. Espanyol
|8
|6
|18. Sevilla
|8
|6
|19. Cadiz
|8
|5
|20. Elche
|8
|2