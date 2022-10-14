Baroda Avukat A. Metin Uraçin Rüzgârı

İstanbul Avukatlar Birliği adıyla baro seçim yarışına giren Avukat A. Metin Uraçin, günümüze kadar baro bünyesinde binlerce avukat, hakim ve savcıya eğitim verdi.

Uraçin aynı zamanda, İstanbul Barosu Dış İlişkiler Merkezi Başkanlığını yürüttüğü dönemde, baroyu uluslararası arenaya taşıdı ve ülkemize hukuk alanında sayısız ödüller getirdi.

Baro üyesi avukatlar, A. Metin Uraçin’in ayrımcı değil, aksine birleştirici olduğunu ve İstanbul Avukatlar Birliği adıyla seçime girmesinin de bu yaklaşımın göstergesi olduğunu vurguladılar.

Uraçin, Uluslararası Hukuka olan yatkınlığı ve deneyimi yanında, Avrupa Hukuku alanındaki bilgi ve deneyimi ile de tanınıyor.