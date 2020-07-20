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“Barış”ın 46. yılı Tuzla’da da kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46.yıl dönümü, Sivil Toplum Kuruluşları Tuzla Platformu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Tuzla Şubesi Başkanı Şengül Özpağada’nın girişimiyle Tuzla’da da kutladı.

“Barış”ın 46. yılı Tuzla’da da kutlandı

İSKENDER ÖZSOY

Atatürk Anıtı’ndaki kutlamada Atatürk, şehitler ve gaziler için saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra anıta çelenkler bırakıldı. 

Günün önemini belirten konuşmayı Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Anadolu Yakası Pendik Şubesi Başkanı Sefa Altunparlar yaptı.

Altunparlar şunları söyledi:

“20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’yla Atatürk’ün 1930’larda Kıbrıs’ın önemini belirten görüşü gerçekleşmiş, soydaşlarımıza EOKA-B ırkçı faşist çetelerce uygulanan korkutma, yıldırma ve öldürme politikaları sona erdirilmiştir. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in “Biz aslında savaş için değil barış için, yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için Ada’ya gidiyoruz.” sözleriyle başlan başlayan Barış Harekatı’yla hedefe ulaşılmıştır. Kıbrıs Türkü bugün kendi devleti ve kendi bayrağı altında güvendedir.”

Kutlamaya Tuzla'daki STK'lerin başkan ve yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tuzla temsilcisi Osman Yıldız da katıldı

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