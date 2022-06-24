Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
GÜNCEL 24.06.2022, 12:12
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinin gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li teröristin, başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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