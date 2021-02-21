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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savurma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi. 

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