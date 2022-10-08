Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 3 yıl geçti

Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında güvenliğini tehdit eden terör örgütü YPG/PKK başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim 2019'da Twitter hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını duyurdu.

Harekatın 4. gününde Rasulayn ilçe merkezi, 5. gününde de Tel Abyad ilçe merkezi, YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

Harekatla 4 bin kilometrekareden fazla alana yayılmış yaklaşık 600 yerleşim yeri terörden arındırıldı.

, Barış Pınarı Harekatı'yla terörden kurtarılan bölgede çeşitli alanlarda yürütülen çalışmaları derledi.

Geri dönüşleri teşvik için adımlar atıldı

Harekatın tamamlanmasının ardından TSK ve SMO birlikleri, bölgenin güvenliğini sağlamaya ve terör nedeniyle yerlerinden edilen sivillerin geri dönmesi için gerekli koşulları oluşturmaya odaklandı.

Bölgenin terörden temizlenmesinin ardından yerel meclisler kurularak bölge halkına hizmet sunulmaya başlandı.

Türkiye koordinesinde kurulan meclisler, bölge halkına hizmetin yanı sıra yeni istihdam fırsatları yaratacak bazı projeleri hayata geçirdi.

Yerel meclislerin altyapı çalışmaları ve gayretleriyle bölgedeki su ve elektrik sorunu da büyük oranda giderildi.

Sağlık, eğitim ve hizmet alanlarındaki yatırımlar sonucu geri dönüşlerle bölgenin nüfusu 250 bini buldu.

20 sağlık tesisi hizmette

Terörden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde 3 hastane, 10 sağlık ocağı, 2 diyaliz merkezi, bir fizik tedavi merkezi, bir kan ve talasemi merkezi ve 3 aşı merkezi ile bir PCR laboratuvarı ve 2 mobil klinik bulunuyor.

Son 3 yılda hastanelerde toplam 10 bin 236 ameliyat yapıldı.