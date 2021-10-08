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Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 2 yıl geçti
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Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 2 yıl geçti

Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 2 yıl geçerken Türkiye’nin altyapı, eğitim ve sağlık hizmetleri sayesinde Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri adeta yeniden doğdu.

Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 2 yıl geçti

Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının üzerinden 2 yıl geçti.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü YPG/PKK başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

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