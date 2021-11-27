Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, huzur ve güven ortamını bozmak isteyen bir grup terörist, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı, sızma girişiminde bulundu.
Bunun üzerine 4 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
27 Kasım 2021 Cumartesi 11:49
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, huzur ve güven ortamını bozmak isteyen bir grup terörist, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı, sızma girişiminde bulundu.
Bunun üzerine 4 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.