Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona salgın uyumsoft kuru sabitledi
MEB'den bir ayda 3 bin 200 okula yeni kütüphane
MEB'den bir ayda 3 bin...
Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG’li...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti
Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz
Biz, yüksek faize halkımızı da...

Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, huzur ve güven ortamını bozmak isteyen bir grup terörist, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı, sızma girişiminde bulundu.

Bunun üzerine 4 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.