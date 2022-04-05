Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
GÜNCEL 05.04.2022, 11:48
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.
Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Türk komandolarınca etkisiz hale getirildi.
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