Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.