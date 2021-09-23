Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın Balıkesir
Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG'li...
Savunma sanayinde paradigmaları yıkarak yeni konseptler geliştiren bir Türkiye var
Savunma sanayinde paradigmaları yıkarak yeni...
Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirdi
Merkez Bankası politika faizini 100...
İstanbul'da 65 yaş üstünün aşılama oranı yüzde 91,2'ye çıktı
İstanbul'da 65 yaş üstünün aşılama...

Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Geçit vermeyeceğiz! Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.