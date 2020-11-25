Türk Ekonomi Bankası (TEB) Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Dijital ve mobil bankacılık kullanımı her geçen gün daha da artarken, bankacılık sektörünün sıradaki dönüşümü 'açık bankacılık' olacak." dedi.

Mendi,, TEB'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde mobil ve internet bankacılığı alanında müşterilerine sunduğu hizmetler hakkında bilgi verirken, gelecek dönemde teknolojinin bankacılık sektörüne etkilerini de değerlendirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla beraber; ekonominin, iş yapış şekillerinin ve sosyal hayatın değiştiği bir dönemin yaşandığını, TEB olarak hazırlıkları hızlı ve etkili bir şekilde yaptıklarını, uygulamaları da hızlı bir biçimde devreye aldıklarını belirten Mendi, bu dönemde müşterilerin bankacılık ihtiyaçlarının dijital kanallar üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde karşılandığını, müşteri iletişim noktalarında da pratik çözümler üreterek sundukları deneyimi iyileştirmeye ve geliştirmeye devam ettiklerini anlattı.

Kurumsal web sitelerinde bulunan kişisel bankacılık asistanı TELEPATİ'ye kimlik doğrulama özelliği eklediklerini ve birçok bankacılık işlemini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmesi için geliştirdiklerini söyleyen Mendi, "Artık TELEPATİ kullanıcıların hesap ve kart bilgileri ile ilgili birçok soruyu anında cevaplayarak müşterilerin hayatlarını kolaylaştırmada önemli bir rol alıyor. Bununla birlikte, CEPTETEB mobil uygulamamız içerisinde bulunan canlı yardım özelliğimiz sayesinde müşterilerimize bulundukları yerde, cep telefonlarından, bankacılık ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili anında bilgi verirken, dijital bankacılık kanallarımızın kullanımı ile ilgili gelen soruları da hızla cevaplayarak dijital finansı herkes için kullanılabilir hale getiriyoruz." diye konuştu.

"Mobil bankacılık kanalını kullanan müşteri sayımız 2 milyona yaklaştı"

Gökhan Mendi, TEB olarak dijital bankacılık hizmetlerini 2015 yılından bu yana CEPTETEB markası altında birleştirdiklerini ve dijital bankacılık alanında müşterilerin hayatını kolaylaştırmaya odaklandıklarını belirtti.

Akıllı telefon kullanımının artmasıyla dijital bankacılık yolculuğunun, yerini ve önceliğini mobil bankacılığa bıraktığını ve CEPTETEB'in müşteri sayısının bugün 1,3 milyonu geçtiğini ifade eden Mendi, mobil bankacılık kanalını kullanan müşterilerin sayısının ise 2 milyona yaklaştığını söyledi.

Mendi, düzenli olarak online bankacılık kullanan müşterilerin oranının yüzde 65 iken, bu oranın CEPTETEB müşterilerde yüzde 90'a yükseldiğini bildirdi.

Bugün müşterilerin bankadan kullandıkları her dört krediden üçünün onayını dijital kanallardan vererek zamandan tasarruf ettiklerini ifade eden Mendi, "Bankamızın bireysel müşterilerinin kullandığı her iki krediden biri ise başvuru aşamasından onay sürecine kadar tamamen dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Örneğin, CEPTETEB'in en çok kullanılan hizmetlerinden Finans Koçu'nu mobil uygulamamızda da hizmete açarak müşterilerimizin bütçelerini mobil ortamda yönetebilmesini ve analiz yapabilmesini sağladık." yorumunu yaptı.

Mendi, ticari müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak geliştirdikleri CEPTETEB İŞTE ile KOBİ'lerin yanı sıra tüm ticari firmaların özelleşen ihtiyaçlarına göre günlük bankacılık işlemlerini dijitalleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.