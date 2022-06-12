Balıkesir'deki 193. Öncel Filo'da donanımlı savaş pilotları yetişiyor
Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'ndeki 193. Öncel Filo Komutanlığı'nda yaklaşık 8 aylık zorlu eğitimi geçen öğrenciler, donanımlı savaş pilotları olarak görevlerine başlıyor.
GÜNCEL 12.06.2022, 23:21
Kendi pilotunu yetiştirme noktasında dünyadaki nadir güçlerden biri olan Türk Hava Kuvvetleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya çıkan pilot ihtiyacını karşılamak için pilotaj eğitimlerinden modern çağın yeniliklerine kadar birçok tedbiri uygulamaya koydu.
Eksilen pilot gücünün tekrar kazanılmasına yönelik İzmir Çiğli Uçuş Okulu'na işlerlik kazandırılarak pilot-uçuş ekibi yetiştirilmesine tekrar başlandı.
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