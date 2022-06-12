Balıkesir'deki 193. Öncel Filo'da donanımlı savaş pilotları yetişiyor

Kendi pilotunu yetiştirme noktasında dünyadaki nadir güçlerden biri olan Türk Hava Kuvvetleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya çıkan pilot ihtiyacını karşılamak için pilotaj eğitimlerinden modern çağın yeniliklerine kadar birçok tedbiri uygulamaya koydu.

Eksilen pilot gücünün tekrar kazanılmasına yönelik İzmir Çiğli Uçuş Okulu'na işlerlik kazandırılarak pilot-uçuş ekibi yetiştirilmesine tekrar başlandı.