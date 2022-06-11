Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde, Süleyman Altınyurt (38) idaresindeki 10 AEA 731 plakalı minibüs ile Ali İhsan Güven'in kullandığı 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştı.

Minibüs sürücüsü Altınyurt ile aynı araçtaki Ayşe Karaca (59), Ayşe Atik (49), Hatice Karakoç (49), Aysel (46) ve Emine Turhan (67), olay yerinde hayatını kaybetti. Aralarında kamyon sürücüsünün de bulunduğu 12 kişi ise yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda yaşamını yitirenlerin cenazeleri, hastane morglarına götürüldü.

Dursunbey ve Kepsut ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılar ise buradaki müdahalelerinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Ramazan Konak (52) ile Meryem Cebeş (42) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 10 yaralının hastanedeki tedavileri sürüyor.