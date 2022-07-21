Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÜNCEL 21.07.2022, 20:05
Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 18.44'te merkez üssü Balıkesir'in Gönen ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 12,32 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
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