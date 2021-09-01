Balıkçılar ilk ağlarını bereketiyle çekti

İstanbul Valiliğince 2021-2022 Su Ürünleri Av Sezonu'nun başlaması dolayısıyla Beykoz Poyrazköy Balıkçı Barınağı'ndaki törenin ardından Elmas Kardeşler isimli gırgır teknesi, 32 personelle "vira bismillah" diyerek Poyrazköy Limanı'ndan denize açıldı.

Kireçburnu açıklarında yaklaşık 500 metrelik ağ atan balıkçılar, ilk ağlarını "Hop" sesleri eşliğinde çekti.

Sezonun açılmasının kendileri için "doğum günü" olduğunu ifade eden Saka, ilk seferin deneme amaçlı olduğunu, acemilerin yetişmesi, personelin uyumu gibi konulara dikkat ettiklerini belirtti.

Bazı eksiklikleri tespit ettiklerini ve bu eksikliklerin giderilmesi için çalışmalara başladıklarını anlatan Saka, "Bizim meslekte hata olmaz. Her şeyimizi tam yapmamız lazım. O amaçla bu ağı sardık. Şimdi limana gideceğiz ve sabah tekrar denize açılıp ağımızı atacağız." dedi.

Trabzonlu balıkçılar bol miktarda istavritle kıyıya döndü

Av yasağının sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek denize açılan Trabzon'daki balıkçılar, istavrit bolluğuyla kıyıya döndü.

Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Balıkçı Barınağı'nda dün akşam saatlerinde düzenlenen 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış töreninin ardından denize açılan balıkçıların ağlarına, Karadeniz'in Trabzon, Giresun ve Hopa açıklarında istavrit balığı takıldı.