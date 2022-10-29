Bakanlardan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajları

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhuriyet'in dün olduğu gibi bugün de milli ve manevi değerlerini bilen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu besleyerek bilimin ışığında yürüyen vatan evlatlarının omuzlarında yükseleceğini belirterek bu hususta onlara inancının sonsuz olduğunu bildirdi.

Özer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, yarınların teminatı çocuklara bırakılan en büyük miras ve sarsılmaz bir değer olan Cumhuriyet'in 99'uncu kuruluş yıl dönümünün büyük bir heyecan ve gururla kutlandığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük gayretlerle inşa eden milletin, Milli Mücadele'nin her safhasında vatanseverliğini ve bağımsızlığına sadakatini tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet'imiz, milli ve manevi değerlerini bilen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu besleyerek bilimin ışığında yürüyen vatan evlatlarının omuzlarında yükselecektir. Bu hususta müreffeh geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza inancımız sonsuzdur. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına bir adım kala, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzun tazelediği heyecanımız ve fırsat eşitliğine dayanan eğitim anlayışımızla yeni neslimizi, çağın gereği olan bilgiyle donatacağız. Büyük eğitim ailemizin neferleri olarak karakterinde kahramanlık, idealinde hürriyet, davasında insaniyet olan bir milletin çocuklarına hizmet etmekten kıvanç duyuyoruz. Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimizi saygıyla yad ediyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyorum."

İçişleri Bakanı Soylu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, güçlü ve büyük bir liderlikle, şehit ve gazilerin fedakarlığı, köklü bir medeniyetin gücüyle kurulan ve "10 yıl yaşayamaz" denilen Cumhuriyet'in 99'uncu yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve gururu içinde bulunulduğunu belirtti.

Millet olmayı "yolculuk" olarak nitelendiren Soylu, mesajına şöyle devam etti:

"2200 yıllık devlet tarihimizin belki 100 yıllık bir etabını tamamlıyoruz ama şurası kesindir ki tamamladığımız bu yüzyıl özeldir, Kurtuluş Savaşı'nı verdiğimiz, ay yıldızlı bayrağımızı göklere çektiğimiz, İstiklal Marşı'mızı yazdığımız birinci yüzyılımız özeldir. 16 yıldızın ortasında Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeleyen güneş özeldir, tektir ve aziz milletimizin, kıyamete kadar dünyanın üzerinde kalacak imzasıdır. Şimdi yeni bir yola çıkmaya hazırlanıyoruz. 21'inci yüzyılın başından itibaren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hazırlandığımız 'Türkiye Yüzyılı', bugün belki sadece bize ait bir tanım olabilir ama inanıyoruz ki çok kısa sürede dünyanın da tasdik ettiği, kullandığı ve bugün merhametsizlik ve güvensizlik girdabında boğulan insanlık için umut ışığı aradığı bir ifade ve bir iklim olacaktır."

Türkiye'nin, savunma sanayisi üretimleriyle, dünyaya göç yönetimiyle, insanlığa umut olan terör ve uyuşturucu mücadelesiyle, vesayet yapılarını bertaraf ederek ulaşılan demokrasi standartlarıyla, yerli otomobilinden yerli uçağa kadar belirlediği ve ulaştığı her hedefte, 29 Ekim 1923'ü armağan edenlere layık olduğunu, onların hayallerinden ve ideallerinden ayrılmadığını ispat ettiğini vurgulayan Soylu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit ve gazileri andı.

Bozdağ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünü kutlayarak, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve dua ile anıyorum. Huzur, refah ve barış içinde başarılarla dolu nice yıllara." ifadelerini kullandı.