Bakanı Akar: Münbiç ve Tel Rıfat'tan bazı tacizler başladı. Bunlara karşı her türlü müdahaleyi yapmaya devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Kurban Bayramı'nı "şehitler tepesinin kartalları" olarak adlandırılan Dağlıca'daki Mehmetçik ile kutladı.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Suriye sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Daha sonra Hakkari'ye geçen Bakan Akar'ı Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda Vali İdris Akbıyık, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer karşıladı. Akar ve komutanlar, buradan Yüksekova'ya bağlı Dağlıca'daki 1450 rakımlı 4. Hudut Tabur Komutanlığına geçti.

Geceyi, bir dönem teröristlerin "girilemez" dediği bölgede geçiren Bakan Akar, bayram namazını da Mehmetçik ile kıldı.

Daha sonra hudut kartalları ile bayramlaşan Akar, "Burada görev yapmak, büyük bir şeref. Geçmişe bakıldığında burada çok ciddi mücadeleler verildi ve bölge teröristlerden temizlendi." diye konuştu.Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa dileklerini ileten Bakan Akar, şunları söyledi:

"Terörle mücadelemiz bitmedi, devam ediyor. Gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde kahramanca gerçekleştirilen mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Teröristlerin adı ne olursa olsun, ister PKK/YPG/PYD ister DEAŞ ister FETÖ olsun, terörle mücadelemiz sürecek. Bunlara kim destek sağlarsa sağlasın 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı ile onlara fırsat vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz."