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Bakan Yanık: Darülaceze Sosyal Hizmet Şehrinin dünyada örneği yok

Bakan Yanık, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehrinin 150 dönüm alan üzerine kurulduğunu belirterek, "Dünyada bunun örneği yok. Yaklaşık bin kişi kapasiteli olacak. Mayıs 2022'de temelini attık, Mayıs 2023'te bitirmeyi öngörüyoruz." dedi.

GÜNCEL 09.11.2022, 10:17
Bakan Yanık: Darülaceze Sosyal Hizmet Şehrinin dünyada örneği yok

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İstanbul Arnavutköy'de temeli atılan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri hakkında bilgi veren Yanık, Yassıören Mahallesi'ndeki tesiste 23 blok bulunacağını söyledi.

Yanık, bu projenin kapasitesi itibariyle çok önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuk, yaşlı rehabilitasyon birimleri var. Yatay mimari olarak tasarlandı. Farklı inanç grupları için cami, kilise ve havra bulunacak. Yan yana, bir arada devlet koruma şemsiyesinin altında kimliğine bakılmaksızın ihtiyacı olan herkese kapı açılacak. Ulaşım açısından da çok merkezi, ziyarete gelecekler açısından da kolay bir mevki. Yatağa bağımlı sakinlerimiz için odalar yüksek tavanlı ve bahçe manzaralı olacak. Bu detaylara kadar düşünülmüş bir proje. Bu proje, Cumhurbaşkanımızın projesi. Ne kadar büyük bir öngörü olduğunu sonrasında fark ettik. Yaşlılarımızın aktif yaşlanması için çaba sarf ediyoruz. Bunun için sağlık ve bakım kısmını ihmal etmememiz gerekiyor. Nüfus oranına göre ihtiyacı olan her yerde bu tarz projeler kuracağız. Vatandaşımızın doğumdan ölüme kadar hayatının hangi noktasında yardıma ihtiyacı olursa biz oradayız."

Bakan Yanık, projenin bir yılda tamamlanmasının hedeflendiğini aktararak, ''Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri 150 dönüm alan üzerine kuruluyor. Dünyada bunun örneği yok. Yaklaşık bin kişi kapasiteli olacak. Mayıs 2022'de temelini attık, Mayıs 2023'te bitirmeyi öngörüyoruz." dedi.

Eşi vefat eden kadınlara yönelik konut desteği projesine değinen Yanık, projelerinin temelinin saha gözlemine dayandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"50 kalem sosyal yardım başlığımız bulunuyor. En dezavantajlı gruplardan birsinin en temel ihtiyacını karşılamak üzere bir başlık açtık. Toplumdan gelen yansımalar çok olumlu. Temel ihtiyaç zincirinin başında barınma gelir. Biz buradan başladık. Toplam ayırdığımız bütçe 607 milyon lira. Sosyal Yardım Kanunu kapsamında hane başına 300 bin lira olacak, geri kalanını belediyeler ve hayırseverler karşılayacak. Konutları satın alma ya da yeniden inşa etme olarak belirledik. 80 metrekareyle sınırladık. İhtiyaçları bittiğinde onların yerine başkası gelecek. "

"Kadına yönelik suçların cezaları artırıldı"

Kadına yönelik şiddetle mücadeleye Bakanlık olarak büyük önem verdiklerine işaret eden Yanık, şunları kaydetti:

"Şiddet mağduru tek bir kadın kalmayıncaya kadar karnemizi kırık sayarız. Şiddete sıfır tolerans dediğimiz bu. Kadın cinayetleri oranına bakıldığında yıllara göre bir azalış var. Toplumun farkındalığının sonuç verdiğini görüyoruz. Kadına şiddet suçlarında indirim uygulanması kaldırıldı. Entegrasyon noktasında paydaşlarımızla ve diğer bakanlıklarla çok önemli adımlar attık. Şiddet önleme merkezi sayısını artırıyoruz. Kadınların güçlendirilmesi ve kooperatifler aracılığıyla istihdama katılması için 871 yeni kooperatifin kurulmasına aracılık ettik. KADES uygulamasına 3,5 milyon başvuru yapıldı. KADES uygulamasının çok ciddi önleyici etkisi oldu. "

Bakan Yanık, kadına şiddet konusunda önleyici bilincin oluşması için medyaya büyük görev düştüğünü vurgulayarak, medya ve şiddet diliyle ilgili de çalışma yaptıklarını söyledi.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarını 30 Kasım'da yapacaklarını belirten Yanık, "600 hak sahibinin yerleşmesini sağlayacağız." dedi.

Bakan Yanık, sığınmacılarla ilgili de çalışmalarının bulunduğunu, Türkiye'nin kendisi için istediği her iyiliği dünyanın her yerindeki insanlar için de isteğini kaydetti.

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