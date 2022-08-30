Bakan Soylu, yerli ve milli pasaportun üretimini başlattı

Soylu, gece saatlerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek holografik şerit, hayalet resim, metamorfik desen gibi özelliklerle dünyanın en güvenli pasaportu olacak, "üçüncü nesil" olarak adlandırılan yerli ve milli pasaportun üretimini başlattı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Soylu, yeni nesil ehliyet, çipli kimlik kartı ve yeni nesil pasaportlarda bugüne kadar yapılanları anlattı.