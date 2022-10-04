Bakan Soylu: (Mersin'deki terör eylemi) Karşı karşıya kaldığımız terör eylemi birçok foyayı ortaya çıkarmış oldu

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde bir konuşma yapan Soylu, 6 bin 829 öğrencinin öğrenim göreceği akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde trafik kazasına müdahale eden jandarma ekibine otomobilin çarpması sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit'e Allah'tan rahmet dileyen Soylu, Cerit'e çarpan aracın sürücüsünün kaza esnasında alkollü olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Soylu, akademinin jandarma teşkilatı ile güvenlik birimlerinin yüz akı olduğunu ve kurulduğundan beri büyük gelişme ve başarıya imza attığını söyledi.

Bakan Soylu, Batı'nın, ürettiği "küresel güvenlik" meselesini çözmek istemediğini ve terör örgütlerine çeşitli alanlarda destek verdiğini ifade etti.

Avrupa'daki uyuşturucu ticaretinin PKK tarafından yönetildiğini anlatan Soylu, "Avrupa'da uyuşturucu satan PKK örgütü olduğu gibi PKK mağaralarında sentetik uyuşturucu haplar ele geçirmek bizim neredeyse rutinimiz haline gelmiştir. Daha bu sabah Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bir taraftan kaleş bir taraftan uyuşturucu maddeler ele geçirilmiştir." dedi.

Soylu, göçün sadece Türkiye ile komşu ülkeler arasındaki sınır meselesi olmadığını ifade ederek, "Ege Denizi, Akdeniz mezarlık oldu. Bunu görmeyen bir dünya var. 'Mış' gibi yapan, 'Üç kuruş, beş kuruş gönderirsem meseleyi çözebilirim, kendi toplumuma ben bir şeyler yapıyorum' anlayışını ortaya koyan Batı ile karşı karşıyayız. Küreselleşme iflas noktasındadır. Avrupa diye bir şey yoktur, Amerika'nın vagonudur." diye konuştu.

Avrupa'nın enerji konusunda yaşadığı sıkıntılara da değinen Soylu, "Avrupa'ya giden arkadaşlarımız, aranızda birtakım derslere giren arkadaşlarımız var. Fransa'da paltolarla ders veriyorlar." dedi.