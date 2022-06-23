Bakan Soylu: Marmaris'teki yangının çıkışıyla ilgili bir kimliğimiz var, ilk kez 10 ton su atabilen Chinook kullanılıyor
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 274 kişinin tahliye edildiğini açıklarken, İçişleri Bakanı Soylu da ilk kez TSK envanterinde bulunan ve bir kerede 10 ton su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopterin söndürme çalışmalarında görev aldığını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınına yakın bölgedeki 103 aile ve 274 bireyin tahliye edildiğini bildirdi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayıp devam eden orman yangını bölgesinde bulunan bakanlar Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere açıklama yaptı.
Yangını kontrol altına alma çalışmalarında düne göre an itibarıyla daha iyi durumda olduklarını belirten Kirişci, "Yangına yakın bölgede ikamet eden konutları ve iş yerleri olan 103 aile, 274 birey zarar görmesinler diye tahliye edilmiş durumda." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise ilk kez TSK envanterinde bulunan ve bir kerede 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopterin söndürme çalışmalarında görev aldığını kaydetti.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Soylu, "Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve bir kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyorlar." diye konuştu.
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