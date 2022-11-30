Son Dakika

Bakan Soylu: Hatay'da düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"yla 117 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda, haklarında gözaltı kararı verilen 117 şüphelinin tamamının yakalandığını söyledi.

GÜNCEL 30.11.2022, 09:53
Bakan Soylu: Hatay'da düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"yla 117 şüpheli yakalandı

Bakan Soylu, İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde (KGYS) yaptığı açıklamada, uyuşturucunun arzıyla mücadeleye ilişkin Hatay'da "Kökünü Kurutma Operasyonu" gerçekleştirdiklerini belirtti.

Operasyonun saat 05.00'te gerçekleştirildiğini aktaran Soylu, "Yaklaşık 441 ekip, 42 özel harekat unsuru, 1934 personel, 1 helikopter, 2 İHA ve 26 narkotik köpeğinin de içerisinde bulunduğu, 199 ayrı adrese Hatay Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordineli şekilde yürütülen bu operasyonda 117 şüphelinin tamamı yakalanmıştır." diye konuştu.

Soylu, operasyonun teknik takip ve izlemelerle 5 aydır sürdürüldüğünü dile getirdi.

Operasyonunun satıcılar odaklı olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Burada yakalanan miktarlar var. Onlar da açıklanır ama bu operasyonda da miktardan ziyade şebekenin çökertilmesi önemlidir. Hepinizin huzurunda Hatay Emniyet Müdürlüğümüze, buradaki Narkotik Şubemize, bu koordinasyonu bütün Türkiye'de yürüten Narkotik Daire Başkanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Hatay Valimize hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Biz sabahleyin onları gönderirken Allah'a dua ettik, 'Allah'ım kaza, bela verme' diye. Kazasız, belasız bir operasyon daha bitmiş oldu. Buradan aziz milletimize şunu söylemek istiyorum; uyuşturucunun Türkiye sınırlarına girmesini sonlandırmak için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Bize itimat etsinler, güvensinler. Gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle emniyet, jandarma birimlerimiz, sınırda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hakikaten büyük bir mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Kökünü kurutana kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz. Çocuklarımızı, nesillerimizi bu melun saldırının hedefi haline getirmeyeceğiz. Avrupa, istediği kadar serbest bırakabilir, istediği kadar beyinlerini uyuşturmak isteyebilir. Biz buradaki bu mücadelemizi aynı anlayışla, aynı inançla kökünü kurutana kadar devam ettireceğiz."

"Türkiye, uyuşturucuyla mücadelede olağanüstü bir tablo sergilemekte"

Soylu, uyuşturucuyla mücadelede projeli yürütülen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nun bu yıl 20'ncisinin kentte gerçekleştirildiğini söyledi.

Uyuşturucunun, karşılaştıkları en büyük musibetlerden biri olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz yıllarda şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Avrupa, uyuşturucuyla mücadelede pes etmiştir ve birçok ülkesinde uyuşturucu kullanımını bazen bazı alanlarda ve miktarlarda, bazen de genel olarak serbest bırakmıştır. Bu bir taraftan talebin oluşmasını, bir taraftan da arzın artarak devam etmesini sağlar. Bu da çeşitli yollardan Avrupa'ya uyuşturucunun iletilmesi için uyuşturucu tüccarlarını, satıcılarını, organize suç örgütlerini harekete geçirir, teşvik eder. Oysa Türkiye, uyuşturucuyla mücadelede olağanüstü bir tablo sergilemektedir. Caydırıcı olmakta, arzı kısıtlamak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır, rehabilitasyona önemli imkan ayırmaktadır ve bunu devam ettirmektedir."

"Uyuşturucudan cezaevinde yatanların sayısı 119 bine kadar yükselmiştir"

Soylu, uyuşturucuyla mücadelenin birçok alanda yapıldığını işaret ederek, "Bugün uyuşturucudan cezaevinde yatanların sayısı 119 bine kadar yükselmiştir. Son 5-6 yıldaki bu neredeyse 3 katı artışın temel sebebi hem adliyelerimizle ve emniyetle hem de projeli operasyonlarla sahaya basıp, alan baskısı ortaya koyarak gerçekleştirdiğimiz süreçtir. Bir taraftan da uyuşturucunun kullanıldığı alanlara yönelik adımlar atıyoruz. 120 bin metruk binanın 105 bini ya yıkıldı ya da rehabilite edildi. Aynı zamanda uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 941'den son 5 yılda 270'e kadar düştü. Adli tıp rakamlarına göre söylüyorum. Bu yıl da düşüş ivmesiyle devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 30 Kasım 2022
İmsak 06:31
Güneş 08:01
Öğle 12:58
İkindi 15:22
Akşam 17:44
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4