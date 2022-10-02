Bakan Soylu, "Eren Abluka" sonbahar kış operasyonlarının başlatıldığını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının 1600 personelle başlatıldığını açıkladı.
GÜNCEL 02.10.2022, 11:38
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının başlatıldığını belirterek, "Kaval Dağları da şahit olsun, 29 Ekim 2023'te bu ülke sınırları içerisinde, bu kahramanlarımızın ortaya koymuş olduğu cesaret, bilgi, birikim, tecrübe ve hakikaten büyük bir muharebe gücü sağlayan bir anlayışla kırsalda tek bir terörist kalmayacak." dedi.
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