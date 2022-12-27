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Bakan Özer: Türkiye Yüzyılı'nda eğitimdeki hedeflerimizi çok daha ileriye taşıyacağız

Milli Eğitim Bakanı Özer, 2023'e girerken eğitimde koydukları hedefleri başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nda eğitimdeki hedeflerimizi çok daha ileriye taşıyacağız." ifadesini kullandı.

GÜNCEL 27.12.2022, 14:06
Bakan Özer: Türkiye Yüzyılı'nda eğitimdeki hedeflerimizi çok daha ileriye taşıyacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığının, 2022 sonu itibarıyla hedeflerini tamamlaması ve 2023 yılı hedeflerine dair verilerinin paylaşıldığı "Eğitimde Türkiye Yüzyılı" kitapçığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"2022'yi tamamlayıp 2023'e girerken eğitimde koymuş olduğumuz hedefleri başarıyla tamamlamanın hatta bazılarının çok daha ötesine geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullanan Özer, şöyle devam etti:

"Bu yılın sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu yapmak üzere yola çıktık. Bir yılda hedefimizi ikiye katlayarak 6 bin 4 anaokulu kapasitesi oluşturduk. 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 99'a yükseldi. 2023'te yüzde 100'e tamamlayacağız. Sadece 5 yaşta değil eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 95'e ulaştı. Türkiye'de genç işsizliği azaltmak konusunda önemli bir enstrüman olan mesleki eğitim merkezlerinde cazip bir mekanizmayı hayata geçirdik. Böylelikle bir yıl içinde mesleki eğitim merkezlerindeki çırak ve kalfa sayısı 7 kat artışla 1 milyon 200 bine ulaştı. Hedefimiz 1 milyondu. Okul öncesinden liseye ve halk eğitimiyle hayat boyu öğrenme kurumlarına kadar eğitime erişimi artırdık. Fırsat eşitliğini sağlama yolunda çok önemli adımlar attık."

Özer, bu başarının yalnızca 2022'nin başarıya ulaşan hedefleri olmadığını, son 20 yılda atılan adımların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitime yapılan devasa yatırımların sonucu olduğunu vurgulayan Özer, bakanlık olarak eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek, mesleki eğitimi iyileştirmek ve öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleme öncelikli alanlarıyla çok boyutlu adımlar atmaya devam ettiklerini vurguladı.

"Gerçekleştirdiğimiz hedefler bize güç veriyor"

Bakan Özer, "Gerçekleştirdiğimiz hedefler, çıtamızı daha da yükseltmemiz için bize güç veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Okullaşma oranlarını gelecek yıl 3 yaşta yüzde 50'ye, 4 yaşta yüzde 70'e, 5 yaşta ise yüzde 100'e ulaştıracaklarını, mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının ve nitelikli iş gücünün artacağını belirten Özer, ücretsiz ders kitabı uygulamasının ardından bu yıl ilk kez 160 milyon yardımcı kaynağı da ücretsiz dağıttıklarını, 2023'te bu sayının 200 milyona ulaşacağını bildirdi.

Bu süreçte 2 bin 200 kapalı köy okulunu köy yaşam merkezine dönüştürdüklerini hatırlatan Özer, 2023'te kapalı köy okulu kalmayacağını kaydetti.

Özer, ücretsiz yemek uygulamasının kapsamını da genişlettiklerini belirterek, "Önümüzdeki yıl 5 milyona yakın öğrencimize ücretsiz yemek ulaştıracağız." bilgisini paylaştı.

"Mesleki Eğitimde 1000 Okul", "Temel Eğitimde 10000 Okul" projeleriyle 11 bin okulun imkanlarını iyileştirdiklerini, sırada "Ortaöğretimde 10000 Okul" projesinin bulunduğunu bildiren Özer, "Türkiye Yüzyılı'nda eğitimdeki hedeflerimizi çok daha ileriye taşıyacağız inşallah." ifadesini kullandı.

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