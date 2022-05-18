Bakan Kurum: Salda Gölü'ndeki su çekilmesi, insan kaynaklı değildir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, açıklamasında, "Salda Gölü'müzün, koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel gerekçelerle gerçekleşen su çekilmesi, insan kaynaklı değildir." ifadesini kullandı.

GÜNCEL 18.05.2022, 20:28
Bakan Kurum: Salda Gölü'ndeki su çekilmesi, insan kaynaklı değildir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Salda Gölü'nün, "çeşitli projeler, kuyu sondajları ve sulama göletleri nedeniyle bataklığa dönüştüğü" iddialarına yanıt verdi.Salda Gölü'nü koruma bölgesi ilan ederek, kaçak yapıları yıktıklarını, çöpleri ve konteynerleri kaldırdıklarını, beyaz kumları korumak amacıyla araç girişlerini engelleyip, ziyaretçi sınırlaması getirdiklerini hatırlatan Kurum, "Salda'da çöp yığınları varken, kumsalda araçlar gezerken ortada olmayanlar, biz Salda'ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar. Salda Gölü'müzün, koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel gerekçelerle gerçekleşen su çekilmesi, insan kaynaklı değildir." değerlendirmesini yaptı.

Paylaşımında, "#SaldaHepGüzelKalacak" etiketini kullanan Bakan Kurum, "Doğamızı korumayı ve çevremize sahip çıkmayı sözüm ona çevrecilerden öğrenecek değiliz. Göz bebeğimiz Salda Gölü'müzü korumayı dün olduğu gibi yarın da sürdüreceğiz. Salda'mız yine çok güzel, yarınlarımıza, çocuklarımıza en güzel haliyle bırakacağız." ifadelerini kullandı.

NASA Salda paylaşımı yapmıştı

Bakanlıktan da konuyla ilgili yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, bilim insanlarının önerileri doğrultusunda proje oluşturarak, Salda Gölü ile ilgili yaptığı çalışmaların anlatıldığı açıklamada, Bakanlığın çalışmalarını tamamlamasından kısa süre sonra ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, Salda Gölü'nün fotoğrafının altına, "Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Biz ettik." notunun düşüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Dünya genelinde kuraklıklara, kimi bölgelerde sel felaketlerine neden olan küresel iklim krizinin, Salda Gölü'nün bir bölümünde suların çekilmesine yol açmasının, 'bataklığa dönüştü' olarak verildiği haberlerde, buna gerekçe olarak 'çeşitli projeler yapılmak istendiği, kuyu sondajları ve sulama göletleri nedeniyle kuraklık oluştuğu' iddiaları gösterildi. Gerçek ise Salda Gölü çevresinde böyle bir çalışma bulunmaması." denildi.

Salda Gölü'nün su potansiyelini ve kalitesini artırmaya yönelik birçok proje geliştiren Bakanlığın, Salda Gölü ve çevresinde sulama göleti ve kuyu sondajlarına izin vermediği, daha önce başlatılan projeleri de sonlandırdığı aktarılan açıklamada, alanda vatandaşların günübirlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kıyı Kanunu'na uygun olarak doğayla uyumlu, ahşap, doğal zeminden yüksek üniteler yerleştirildiği belirtildi.

Salda Gölü'nün, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmesi çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, NASA'nın Mars'tan getireceği kayaçlar üzerinde yapılacak çalışmalara ışık tutması hedeflenen "Salda Gölü'nün Mikrobiyal Ekolojisinin İleri Moleküler Yöntemlerle Metabarkodlama Projesi"nin de üniversitelerle iş birliği halinde yürütüldüğü bildirildi.

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