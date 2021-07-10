Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona survivor salgın
İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı
İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını...
Bakan Kurum: Marmara'da balıklar görünmeye başladı
Bakan Kurum: Marmara'da balıklar görünmeye...
Ana hat trenleri 12 Temmuz'da seferlerine yeniden başlayacak
Ana hat trenleri 12 Temmuz'da...
Kurban satış ve kesim yerlerinde Kovid-19 tedbirleri uygulanacak
Kurban satış ve kesim yerlerinde...

Bakan Kurum: Marmara'da balıklar görünmeye başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde suyun berraklaşmasıyla balıkların görünmeye başladığını bildirdi.

Bakan Kurum: Marmara'da balıklar görünmeye başladı

Kurum, sosyal medya hesabından, Marmara Denizi kıyılarında müsilajın etkisini yitirmesiyle suyun berraklaştığını gösteren bir video paylaştı."Marmara Hepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda Kurum, "Su berraklaştıkça balıklarımız görünmeye başladı. Martılar da simit parçaları için beklemede." ifadelerini kullandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.