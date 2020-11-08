Bakan Kurum: İzmir'deki deprem sonrası 24 vatandaşımızın tedavileri sürüyor, diğer hastalarımız taburcu edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "24 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi edilmekte, diğer hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda." açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bayraklı ilçemizin tamamındaki hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Tüm İzmir genelinde 75 bin 934 binada 411 bin bağımsız bölümün incelemesi yapıldı. Şu an için acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 342 oldu, bağımsız bölüm sayısı da 4 bin 350'ye ulaşmış durumda." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yıkılan binası olan her vatandaşımıza 7 bölge belirledik. Bu 7 bölgedeki vatandaşlarımıza en az bir tane daire verecek şekliyle, fazla dairesi olanlara ilişkin de rezerv alandan karşılamak suretiyle vatandaşlarımıza yerinde bir çözüm sunmuş olacağız." dedi.