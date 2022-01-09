Bakan Kurum: İklim değişikliğine uyum için Paris İklim Anlaşması küresel bir milat olmuştur

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da düzenlenen, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Şanlıurfa Akçakale'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar dileyen Kurum, "Rabb'im şehitlerimizin mekanlarını ali eylesin, aziz milletimizin başı sağ olsun." sözlerini sarf etti.

Kurum, toplantıda, medeniyetin başkenti, başkentler başkenti İstanbul'u istişare edeceklerini, 39 ilçenin ve 16 milyon İstanbullunun geleceğine dair projeleri değerlendireceklerini ifade etti.

İstanbul'un, bütün insanlığa mesaj veren, duruşu bütün insanlık alemini ve İslam dünyasını ilgilendiren merkez bir şehir olduğunu belirten Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, millete hizmet için yollara düştüğü sevdanın ve aşkın şehri olduğunu vurguladı.

Kurum, İstanbul'da filizlenen "eser siyasetiyle büyük Türkiye yürüyüşü"nün, 27 yıldır dur durak demeden, hiç aksamadan sürdüğünü söyledi.

İstanbul'dan kazandıkları ruh ve aşkla, göreve geldikleri günden itibaren ülkenin her yerini karış karış gezdiklerini ve 81 şehrin tamamına 350'den fazla ziyaret gerçekleştirdiklerini anlatan Kurum, ziyaretlerde vatandaşın sorunlarını istişare ettiklerini ve çözüm bulmanın derdinde olduklarını belirtti.

Bakan Kurum, "Yatırım değeri 300 milyar lirayı aşan, tam 13 bin kalem çevre ve şehircilik yatırımını milletimize armağan ettik, etmeye de devam ediyoruz. İnşallah daha nice eserleri yine hep birlikte, teşkilatımızla, kadın kollarımızla, genç kardeşlerimizle milletimize hediye etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Dünyanın doğal dengesi bozuldu"

Dünyanın birincil problemi olarak gördükleri küresel iklim krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, dünyanın özellikle son 200 yıllık hikayesine bakıldığında, Sanayi Devrimi'nin getirdiği çevresel olumsuzluklar, köyden kente göçün artması, sanayi atıkları, tıbbi ve kimyasal atıklar, insanlığın sürüklendiği aşırı tüketim alışkanlıkları nedeniyle, dünyanın doğal dengesinin bozulduğunu, üzülerek gördüklerini dile getirdi.

Murat Kurum, "Hepimizin diline dolanan, 'artık hiçbir şey eski tadında değil' sözünün tam karşılığı, aslında tam olarak dünyamızın içerisinden geçtiği bu bozulmadır. İnsanoğlu, dünyanın yakasına yapışmış, dünyaya zarar vermiş ve ne yazık ki tabiatın dengesini bozmuştur. Bütün bir insanlık, 90'lı yıllardan bu yana 'Ne yapmalı' sorusuna cevap arıyor." görüşünü paylaştı.

Dünyanın 1,1 santigrat derece ısındığını, Marmara Denizi'nin diğer denizlere göre daha fazla ısındığını, yaşanan seller, heyelanlar, hortumlar gibi afetlerin sayısının ve şiddetinin giderek arttığını ve ne yapılması gerektiğini hep birlikte dünya ülkelerinin aradığını aktaran Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda tüm şehirler için iklim değişikliği ile mücadele kapsamında çok önemli yatırımlar yaptıklarını anlattı.

Dünyanın, bütün insanlığın ortak evi olduğuna işaret eden Kurum, "Dünyanın kirlenmesinde, ülke olarak baktığımızda tarihi hiçbir mesuliyetimiz yok. Buna rağmen, ulusal ve uluslararası arenada her zaman aksiyon alıyoruz, her zaman ülkemizi temsil ediyoruz, projelerimizi anlatıyoruz. Sorumluluk derecesine göre herkesin elini taşın altına koyması için istişareler yürütüyoruz ve bu noktada çok önemli diplomasiler yürütüyoruz." dedi.

"Türkiye yeşil kalkınma devriminde üstün bir başarı hikayesi yazacağız"

Paris İklim Anlaşması'na ilişkin de konuşan Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İklim değişikliğine uyum için, Paris İklim Anlaşması aslında küresel bir milat olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız taraf olduğumuzu ilan ettikten sonra yeni bir süreç ülkemiz için de başlamıştır. Türkiye'nin kendine olan güveni tamdır. Tarihsel birikimden insan kaynağına, dinamik bürokrasiden ekonomik imkanlarımıza kadar her alanda çok güçlü bir yapıya sahibiz. Bu objektif fırsatlarla Türkiye yeşil kalkınma devriminde üstün bir başarı hikayesi yazacağız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, bütün faaliyetlerimizi Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon ile Yeşil Kalkınma Devrimi hedeflerimiz doğrultusunda yürütüyoruz. Bütün bakanlıklarımızla uyum ve koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz."